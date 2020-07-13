Close

#В блогах

Игорь Эйдман: Чекисты, уголовники и олигархи на тропе войны

13.07.2020

Хабаровск лишний раз подтвердил, что раскол элиты создает благоприятную ситуацию для массовых протестов

Пока начальство едино, машина подавления работает как часы. Но как только начинается конфликт в верхах, они теряют контроль над ситуацией.

Путинская "элита" не монолитна, это конгломерат банд и бандочек разного происхождения. Любая силовая структура, спецслужба - отдельная мафия, состоящая из множества автономных группировок помельче. Все такие банды принадлежат к одному из нескольких преступных макросообществ.

1. Чекисты и их консильери. Наиболее известные представители: Патрушев, Бортников, Сечин, Тимченко, Чемезов, Миллер, Золотов, Шойгу, Малафеев и т.д.. Опираются на силовой ресурс ФСБ и других спецслужб. Многие из этих коррупционеров считают себя патриотами, имперцами и живут советскими мифами о разлагающемся Западе, который хочет лишить бедных русских людей анальной девственности. В этой среде - высокий уровень православнутости и крымнашизма.

2. Уголовники, уцелевшие под чекистской крышей в криминальных войнах 90-х: тамбовские, малышевские, солнцевские, подольские, всякие Скочи, Михаси, Гены Петровы, Лучки, Ротаны и т.д. Давно сотрудничают и делят бабло с чекистами и чиновниками. Многие олигархи – выходцы из этой среды (Дерипаска, Усманов и т.д.). Зачастую страдают православнутостью, но имперскостью в основном не болеют, более прагматичны и менее отморожены, чем чекисты.

2. Ельцинские олигархи: Фридман, Алекперов, Абрамович, Дерипаска, Михельсон, Усманов, Вексельберг, Авен и т.д. Тесно связаны с первыми и вторыми, но считают себя интеллектуально выше и «цивилизованней» и тех, и других. Тихо ненавидят чекистских выдвиженцев в бизнесе, таких как Сечин и Ротенберги. Настроены на сотрудничество со своими западными братьями по классу и против военных авантюр, создающих им проблемы на Западе.

Среди различных криминальных региональных кланов самые мощные – кадыровцы. Они практически не подчиняются Москве и признают себя вассалами только лично Путина. Их ненавидят все остальные.

Несмотря на многолетнее бизнес-партнерство, между всеми этими кланами и внутри них идет перманентная борьба за власть и ресурсы. В 90-е в этой среде шла «война всех против всех». При Путине были установлены некие правила (вернее понятия). Он является гарантом их соблюдения. По этим понятиям олигархи и уголовники в обмен на сохранение бизнеса не пытаются бороться за власть с правящими чекистами, а региональные кланы ходят под московскими. Именно за нарушение этих правил был наказан Фургал.

Хрупкий мир в преступной элите держится на страхе перед чекистской властью. К примеру, староолигархический Лукойл давно точит на Сечина огромный зуб и готов порвать его при случае в клочки, но вынужден терпеть безумства руководства Роснефти.

По мере сокращения кормовой база господствующих кланов, обостряются противоречия между ними. Наиболее вероятен конфликт между чекистами с одной стороны и некоторыми ельцинскими олигархами, а также региональными группировками – с другой. Такой раздрай может дестабилизировать авторитарную вертикаль власти. Тогда ей будет сложнее подавлять растущее недовольство населения.

Источник 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.