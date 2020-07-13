Скандальную судью Хахалеву уволили за прогулы

Краснодарскую судью Елену Хахалеву, прославившуюся роскошной свадьбой дочери, привлекли к дисциплинарной ответственности и лишили статуса за прогулы.

Как выяснилось на заседании Высшей квалификационной коллегии судей, Хахалевой вменили отсутствие на работе в общей сложности в течение 128 рабочих дней — то есть трети календарного года, пишут «Открытые медиа». На предыдущем заседании ВККС, которое было перенесено из-за болезни судьи, было объявлено, что прогулами были сочтены командировки Хахалевой в 2016—2019 годах.

Хахалева стала известна в 2017 году после роскошной свадьбы ее дочери. Сообщалось, что она потратила на нее около $2 млн, а на торжестве выступали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Николай Басков. Позднее появилась информация об отсутствии у Хахалевой юридического образования. Она якобы училась в Абхазском гоcyнивepситeте, а затем пеpeвелась в сухумский филиал ТГУ, который oкончилa в 1991 году. При этом ректор абхазского университета утверждает, что никаких документов, подтверждающих учебу Хахалевой, обнаружить не удалось. Позже Совет судей Краснодарского края постановил, что диплом Хахалевой подлинный.

В августе 2019 года Хахалеву отстранили от судебных процессов. Сообщалось, что в дальнейшем она будет заниматься научно-консультационной работой. В апреле этого года Хахалева обратилась к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором пожаловалась на то, что из-за травли в СМИ новое руководство Краснодарского краевого суда предложило ей уйти в отставку. А 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей нашла в действиях Хахалевой признаки дисциплинарного проступка, а именно многочисленных прогулов. Коллеги рассказали, что она совершала регулярные поездки по поручению бывшего председателя суда и с его ведома. Представляющая Хахалеву адвокат Людмила Александрова связала проблемы своей подзащитной с «массовой информационной кампанией по дискредитации судьи».