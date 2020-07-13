У СИЗО «Лефортово» задержали участницу акции в поддержку Ивана Сафронова

UPD: Задержали минимум 10 журналистов. Очевидцы сообщают, что полиция задерживает людей в футболках #свободусафронову.

***

В Москве у СИЗО «Лефортово» задержали Софью Русову, которая приняла участие в акции в поддержку арестованного журналиста Ивана Сафронова. Как передает «МБХ медиа», всего у здания изолятора собрались около 50 человек. Акцию организовал Профсоюз журналистов и работников СМИ. Работники медиа требуют гласности и открытости в деле Сафронова, а также прекращения преследования журналистов в России.

Сафронова задержали 7 июля в Москве по делу о госизмене. Суд арестовал его на два месяца.

Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта», «Ведомостей». Весной 2020 года занял должность советника главы «Роскосмоса».