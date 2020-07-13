Трутнев о визите в Хабаровск: «Проверял, чтобы все работало штатно»

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подтвердил свой визит в Хабаровск, где прошли многотысячные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. По словам Трутнева, приехал в город, чтобы проверить работу властей региона, передает ТАСС.

«Я сюда приехал, прежде всего, чтобы убедиться, что эта команда, которая находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции власти субъекта Российской Федерации. Я встречался с руководством Хабаровского края с первым заместителем губернатора, <…> проверял, чтобы все работало штатно», — сказал Трутнев.

По его мнению, работа команды Фургала организована плохо: «Мы выделили миллиарды на строительство онкодиспансера, дворца самбо, но ничего не построено». Он также отметил, что регион привлекает недостаточный объем инвестиций. За те годы, что Трутнев отвечает за развитие Дальнего Востока, в регион пришло 1,2 трлн руб. частных инвестиций. Но только 20 млрд пришли в Хабаровский край, пояснил полпред.

Что касается протестов, Трутнев заявил, что у жителей региона есть право выражать свое мнение, но правоохранительные органы не пошли бы на задержание действующего главы региона без «стопроцентного повода».