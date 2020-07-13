Азербайджан и Армения продолжили артобстрелы

Азербайджанские военные продолжили артиллерийские обстрелы на границе с Тавушской областью, сообщает Минобороны Армении. Обстрелы ведутся по позициям, расположенным вблизи населенных пунктов, заявил омбудсмен страны, передает «Кавказский узел».

Обострение конфликта произошло 12 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении, где произошел бой, в котором погибли два азербайджанских солдата и пятеро получили ранения. Позднее один из раненых умер. Азербайджанская сторона расценила инцидент как попытку армянских войск «совершить наступление с целью захвата позиций». Минобороны Армении возложило ответственность за инцидент на власти Азербайджана. Стороны также обменялись обвинениями в артиллерийских обстрелах.

Утром 13 июля азербайджанские военные возобновили артобстрел на границе с Тавушской областью. Армения ответила.

Ситуация на границе оставалась напряженной и в ночь на 13 июля, сообщило Минобороны Азербайджана. «В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки, уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника», — говорится в сообщении военного ведомства.

Во время боев погиб старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы, отмечается в сообщении. «В настоящее время оперативная обстановка находятся под контролем наших войск. Против врага применяются карательные меры. Противник скрывает информацию о потерях», — утверждается в пресс-релизе.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние продолжилось, напоминает «КУ». В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день.