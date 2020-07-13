Полиция в Москве задержала противников строительства Юго-Восточной хорды

В Москве перед открытием станции МЦД «Курьяново» полиция задержала девятерых человек, в том числе муниципального депутата Печатников Сергея Власова. Среди задержанных и женщина с двухлетним ребенком, рассказал Власов «Медиазоне».

По его словам, до 13:30 мэр Москвы Сергей Собянин должен открыть станцию. Активисты и депутат хотели выступить против строительства Южно-восточной хорды и подъехали к месту открытия станции на микроавтобусе с надписью «Оборона склона». Они отошли от машины, а когда вернулись, у автомобиля было проколото колесо и поврежден «кардан». После этого восемь человек собрались у машины и вызвали полицию. Приехавшие полицейские сказали, «что они подозрительные люди возле подозрительной машины», и завели восьмерых активистов, а вместе с ними и двухлетнюю девочку, в автозак. Задержанных доставили в отдел полиции.

Участок Юго-Восточной хорды пройдет через радиоактивный могильник. По мнению экоактивистов, опасные вещества во время стройки поднимут на поверхность. Поэтому они выступают против стройки.