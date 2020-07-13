Эксперты: приемная дочь Юрия Дмитриева дала показания под давлением

Приемная дочь историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, дала показания против опекуна под давлением, считают лингвисты из Института русского языка РАН и доктор психологических наук из МГУ, изучавшие тексты бесед девочки со следователем и психологом. Об этом пишет «Новая газета».

«Несовершеннолетний ребенок в диалоге с двумя взрослыми, которые ясно и настойчиво демонстрируют, каких ответов они ожидают, оказывается в ситуации коммуникативного давления. Если ответ не соответствует ожиданиям, следователь задает вопрос снова и снова, в результате девочка выбирает более нейтральный вариант, который не был ее собственным ответом», — считают специалисты. Они также отметили, что в большинстве вопросов следователя и психолога уже содержится информация, необходимая для ответов.

В другом заключении доктор психологических наук, профессор МГУ Вероника Нуркова отметила, что, судя по текстам бесед психолога Елены Руденковой с приемной дочерью Дмитриева, она «исходила из презумпции истинности сообщаемой [ребенком] информации», что «представляет собой случай ложно понятой психологом задачи собрать доказательства в пользу имеющейся гипотезы». Нуркова также посчитала, что показания девочки не соответствуют типичным критериям воспоминаний о травмирующем опыте.

Кроме насильственных действий сексуального характера Дмитриеву инкриминируют хранение оружия, а также две статьи, по которым его уже оправдывали в 2018 году: изготовление порнографии и развратные действия в отношении девочки. 7 июля прокуратура запросила для него 15 лет колонии. Приговор будет оглашен 22 июля. Защитники Дмитриева связывают преследование историка с его правозащитной деятельностью. В девяностых и нулевых годах он нашел места массовых расстрелов времен Большого террора: Сандармох, Красный бор, кладбище у 8-го шлюза Беломорканала, могилы казненных на Соловках и другие.