«Ъ» назвал кандидатуры на пост нового главы Хабаровского края

Решение об отставке арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и назначении врио может быть принято на этой неделе, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники. Издание называет несколько рассматриваемых кандидатур.

Так, два собеседника «Ъ», знакомых с процессом подбора кандидатур, утверждают, что на эту должность может рассматриваться глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», выпускник Высшей школы КГБ СССР, бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк. Может рассматриваться также кандидатура председателя комитета Госдумы по спорту, депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева. Переговоры велись и с замполпреда президента в ДФО Григорием Курановым. Шансы на губернаторство также есть и у заместителя Фургала Юрия Золочевского. Это может обеспечить «мягкий транзит». Таким же «мягким решением» называют кандидатуру экс-зампреда правительства региона Андрея Базилевского.

В случае досрочной отставки губернатора выборы пройдут уже в 2021 году.