Путин предложил определить задачи на 10 лет

Президент России Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о необходимости уже сейчас определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие. Среди них он назвал увеличение продолжительности жизни и одновременно «последовательную борьбу с тем, что называется малоприятным словом бедность», передает РБК.



«Решение здесь очевидно. Нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности людей вести свое дело. Всю систему медицинской помощи мы должны сделать более устойчивой и гибкой, способной эффективно реагировать на все вызовы», — сказал Путин.



Второй задачей президент назвал создание возможностей для самореализации людей. «В период эпидемии все уровни образования показали возможность быстро меняться. Кадровый потенциал образования и науки является нашим сильным конкурентным преимуществом, — отметил президент. — Опираясь на него, мы можем поставить и следующую задачу: Россия должна выйти в число лидеров по качеству общего образования, по объемам исследований и разработок».



Третьим блоком задач Путин назвал создание благоприятной среды. В него он включил защиту окружающей среды, улучшение условий в сельских районах, улучшение жилищных условий, качества автомобильных дорог.



Глава правительства Михаил Мишустин заявил о том, что сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года.

В начале июня в правительстве сообщили, что реализация национального плана восстановления экономики и доходов россиян в 2020–2021 годах обойдется государству в ₽5 трлн. Этот план изначально предполагал значительные расходы на строительство инфраструктуры и импортозамещение.

