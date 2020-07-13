Анджей Дуда побеждает на выборах президента Польши

Действующий президент Польши Анджей Дуда с минимальным перевесом побеждает на выборах главы государства. По итогам второго тура он получает чуть более 51% голосов. Его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский набирает чуть меньше 49%, передает Euronews.

Эти результаты пока неофициальные, так как не обработаны протоколы еще нескольких участков, в том числе за рубежом, но оставшиеся бюллетени, как подчнркивает польский ЦИК, уже не повлияют на исход голосования.

Явка избирателей, по предварительным официальным данным, превысила 68%: ЦИК заявляет, что это рекорд в XXI веке, несмотря на сезон отпусков и коронавирус.