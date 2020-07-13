«Ъ»: Трутнев провел совещания в протестующем Хабаровске

Замглавы правительства и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев с негласным визитом прибыл в Хабаровск, где в минувшие выходные прошли массовые акции протеста после ареста губернатора Сергея Фургала.

Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, Трутнев прибыл в воскресенье. Он встречался с руководством силовых структур. Затем провел закрытое совещание с рядом должностных лиц краевого правительства. По мнению одного из источников издания, полпред обвинил их в организации протестных акций и потребовал немедленного их прекращения. По словам очевидцев, в стороне от протестующих был замечен замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, которого многие политологи называют кандидатом на пост врио губернатора.

«Трутнев может ощущать угрозу собственной карьере в связи с событиями, и может искать компромиссы с местными элитами», — говорит отметил один из собеседников «Ъ».

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей в 2004–2005 годах. Его арестовали 10 июля.