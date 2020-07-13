Власти Хабаровского края призвали жителей не устраивать беспорядков из-за ареста губернатора Сергея Фургала

После прошедших в выходные массовых акций протеста в Хабаровске на официальном портале региона опубликовали обращение с призывом не устраивать беспорядков.

«Мы понимаем чувства людей, которые вышли на улицы и площади. Но уже сейчас, спустя два дня, мы видим опасную тенденцию. Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки. У одних просто «играет кровь», другие же, возможно, наживаются на протесте. Так набирает очки несистемная оппозиция и блогеры, у которых за счет яркого контента растет число подписчиков», — говорится в обращении.

Власти призывают людей: «Не позволяйте себя использовать! Нельзя допустить массовых беспорядков, столкновений с правоохранительными органами. Если вы выступаете против беззакония, сами не нарушайте закон! Напоминаем, что все массовые акции несанкционированны».

9 июля был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он обвиняется в организации убийств бизнесменов и покушении на убийство в 2004–2005 годах. После этого в Хабаровском крае начались несанкционированные митинги и шествия в поддержку губернатора, в которых приняли участие десятки тысяч человек.