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Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

10.07.2020

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, по которому собор Святой Софии, с 1934 года сохранявший статус музея, вновь становится мечетью. Объект передается в собственность Управления по религиозным делам страны, передает РБК. Ранее Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года, по которому мечеть в соборе Святой Софии была превращена в музей.

Собор Святой Софии был возведен в Константинополе в VI веке и долгое время был главным храмом христианской церкви на Востоке и около тысячи лет — самым крупным христианским собором. После захвата Константинополя турками в 1453 году собор был превращен в мечеть, к нему пристроили минареты. После создания Турецкой Республики в 1934 году здание стало музеем с сохранением и христианских, и мусульманских элементов убранства.

Споры о статусе собора вернулись после прихода к власти Эрдогана, хотя в 2018 году суд в Турции назвал недопустимым предложение превратить его в мечеть. 

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