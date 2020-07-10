Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Собор Святой Софии был возведен в Константинополе в VI веке и долгое время был главным храмом христианской церкви на Востоке и около тысячи лет — самым крупным христианским собором. После захвата Константинополя турками в 1453 году собор был превращен в мечеть, к нему пристроили минареты. После создания Турецкой Республики в 1934 году здание стало музеем с сохранением и христианских, и мусульманских элементов убранства.
Споры о статусе собора вернулись после прихода к власти Эрдогана, хотя в 2018 году суд в Турции назвал недопустимым предложение превратить его в мечеть.