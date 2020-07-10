Федерация за права человека призвала прекратить преследование журналистов в России

Международная федерация за права человека (FIDH) призвала прекратить преследования журналистов в России. Заявление опубликовано на сайте правозащитного центра «Мемориал».

«Практика уголовных обвинений против журналистов подрывает свободу выражения мнений, включая свободу печати, и может рассматриваться как организованная государством попытка подавления критических голосов и инакомыслия. Эти нападки вызывают особую тревогу на фоне нелегитимного голосования по поправкам к Конституции России, которое противоречит российским законам и международным стандартам», — говорится в заявлении.

В FIDH осуждают участившиеся нападения на журналистов и призывают российские власти немедленно прекратить необоснованные ограничения свободы собраний, свободы выражения мнений и свободы печати и прекратить судебные преследования журналистов, связанные с их профессиональной деятельностью.

В заявлении правозащитники упоминают дела Ивана Сафронова, Светланы Прокопьевой, Петра Верзилова, Давида Френкеля, обыски в редакции «МБХ медиа» и задержания журналистов на одиночных пикетах.