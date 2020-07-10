В Комсомольске-на-Амуре прошел митинг в поддержку Сергея Фургала

Несколько десятков жителей Комсомольска-на-Амуре вышли на стихийную массовую акцию напротив мэрии в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как передает портал DVHUB, они держали плакаты: «Свободу Фургалу», «Держитесь, Сергей Иванович, Хабаровский край за вас!», скандировали «Верните нашего губернатора!» и кричали, что другого главу региона «не примем».
Митинг был несанкционированным, однако полиция в происходящее не вмешивалась. Накануне аналогичная акция состоялась на парковке возле местного ЦУМа. Участники говорят, что будут устраивать митинги каждый день, пока власти страны не обратят на них внимание и не освободят Фургала.
В Николаевске-на-Амуре (вы и не знали про такой) автомобили выстроили в "Мы Фургал" pic.twitter.com/NmJWtUydl8— настоящий Низовцев (@zimbru_khv) July 10, 2020