В Комсомольске-на-Амуре прошел митинг в поддержку Сергея Фургала

Несколько десятков жителей Комсомольска-на-Амуре вышли на стихийную массовую акцию напротив мэрии в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как передает портал DVHUB, они держали плакаты: «Свободу Фургалу», «Держитесь, Сергей Иванович, Хабаровский край за вас!», скандировали «Верните нашего губернатора!» и кричали, что другого главу региона «не примем».

Митинг был несанкционированным, однако полиция в происходящее не вмешивалась. Накануне аналогичная акция состоялась на парковке возле местного ЦУМа. Участники говорят, что будут устраивать митинги каждый день, пока власти страны не обратят на них внимание и не освободят Фургала.



