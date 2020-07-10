Суд арестовал Фургала на два месяца

Судья Басманного суда по ходатайству следователя арестовал до 9 сентября губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации покушений и убийств предпринимателей.

Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовал следователь, так как, по его словам, участники процесса получали угрозы и находятся под госзащитой.

Сергея Фургала задержали утром 9 июля, его обвинили в организации покушения на убийство бизнесмена и убийств еще двоих предпринимателей. Речь идет о преступлениях, совершенных в 2004-2005 годах в Амурской области и Хабаровском крае.