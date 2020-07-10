Организаторы митинга против изменения Конституции переформатировали акцию

Организаторы митинга, намеченного на 15 июля в Москве, вместо него проведут сбор подписей коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам в Конституцию. Сам митинг власти отказались согласовать под предлогом карантинных мер из-за коронавируса.

«Очевидно, что это лишь формальный повод — ведь пандемия не помешала проводить ни «голосование» по поправкам в Конституцию, в котором даже с учетом его «размазывания» на неделю приняло участие огромное количество людей. Однако сдаваться мы не станем. В то же время и на том же месте мы проведем мероприятие другого формата — сбор подписей под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты «голосования» по поправкам в Конституцию. Чтобы принять в нем участие, нужно будет просто прийти на Пушкинскую площадь и занять свое место в очереди (разумеется, с соблюдением социальной дистанции!), пока не придет ваш черед расписаться в подписном листе», — сообщила муниципальный депутат Юлия Галямина.

Время и место акции остаются прежними — 15 июля, 19:00 на Пушкинской площади.

«Неважно, голосовали ли вы против поправок в Конституцию или бойкотировали «голосование». Сейчас мы должны не спорить о тактике на «голосовании», которое уже прошло, а объединить усилия и защитить наше будущее. Приходите, пока Путин не сделал всей России еще хуже», — отмечают организаторы акции.