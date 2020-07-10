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Суд закрыл заседание по мере пресечения Фургалу

10.07.2020

Судья Басманного суда по ходатайству следователя закрыл от прессы процесс, на котором избирают меру пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации покушений и убийств предпринимателей.

Как передает «Медиазона», следователь попросил о закрытом процесс в целях обеспечения безопасности участников заседания и близких родственников.

«Учитывая, что в ходе предварительного следствия от ряда участников судопроизводства были заявлены заявления о возможных угрозах и в их отношении были приняты меры госзащиты, следствие полагает необходимым провести закрытое судебное заседание, в том числе и в целях обеспечения безопасности находящегося на скамье подсудимых», — сказал следователь.

Прокурор отметил, что в отношении «третьих лиц поступают угрозы», в этой связи он поддерживает ходатайство, что будет способствовать сохранению в тайне личных данных участников судопроизводств. Защита Фургала возражала против закрытого заседания, однако судья удовлетворил просьбу следователя.

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