В Афинах люди вышли на улицы против закона о демонстрациях

Тысячи жителей Афин вышли на улицы, протестуя против нового закона о демонстрациях, который позволяет прокуратуре запретить уже запланированную массовую акцию в случае, если увидит в ней угрозу беспорядков.

Как сообщает DW, на улицы Афин вышли около 10 тыс. человек. Мирный протест несколько раз перерастал в уличные беспорядки. Некоторые демонстранты начали забрасывать полицию различными предметами. Полицейские ответили слезоточивым газом и шумовыми гранатами. К массовым акциям призвали профсоюзы, связанные с Коммунистической партией Греции, а также Коалицией радикальных левых сил, которую возглавляет бывший премьер-министр страны Алексис Ципрас.

Согласно новому закону, для проведения любой демонстрации необходимо будет подать заявку, а организаторам - взять на себя обязательство обеспечить мирный характер мероприятия. В противном случае их можно будет привлечь к ответственности. DW отмечает, что с вероятно закон будет принят, поскольку правящая партия «Новая демократия» обладает большинством в парламенте.