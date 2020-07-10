В России решили ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи

В Госдуму внесен законопроект, который ограничит внесудебный порядок отобрания детей из семьи. По словам депутата Павла Крашенинникова, сейчас произвольное вмешательство органов опеки, от которого страдают как дети, так и родители иногда не имеет под собой не только реальных оснований, но и связано с нежеланием оказать социальную поддержку семьям. В качестве оснований изъятия детей зачастую называют нехватку игрушек у ребенка, громкий плач малыша, ненадлежащее состояние или отсутствие отдельной комнаты.

«Немало примеров того, когда малообеспеченные семьи обращались за денежной помощью в государственные и муниципальные органы, чем привлекали внимание органов опеки и попечительства, и становились жертвами применения ст. 77 Семейного кодекса, которая позволяет этим органам немедленно отобрать ребенка из семьи в административном порядке», — отметил Крашенинников.

Законопроектом предлагается установить, что вопрос отобрания ребенка находится в компетенции суда. Заявление в суд может быть подано органом опеки и попечительства или органом внутренних дел, получившими информацию об угрозе жизни ребенка или его здоровью.

Сохранить внесудебный порядок изъятия ребенка планируется только в исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов.