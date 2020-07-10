Протесты в Сербии перешли в мирное русло

Массовые протесты в столице Сербии продолжаются, но 9 июля, в отличие от двух предыдущих дней, демонстрации прошли мирно. Протестующие расселись на земле перед парламентом. Некоторые из них держали в руках плакаты с надписью «Вучич опаснее, чем COVID». Аналогичные акции прошли и в других городах Сербии, передает DW.

Акции протеста 7 и 8 июля, были отмечены жесткими столкновениями демонстрантов с полицией. Люди бросали в полицейских камни и фальшфейеры. В ответ те прибегли к слезоточивому газу. В результате первых двух дней протеста десятки человек получили ранения.

Причиной протеста стало намерение президента Александара Вучича ввести четырехдневный комендантский час из-за распространения коронавируса, тогда как ранее, для проведения парламентских выборов, карантинные меры были сняты. 9 июля правительство объявило о том, что отказывается от идеи комендантского часа. Вместо этого власти ввели запрет на собрания групп численностью более десяти человек. В соответствии с этим предписанием проведение массовых демонстраций является правонарушением.