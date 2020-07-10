У Ивана Сафронова и его родственников заблокировали банковские счета

UPD: Лефортовский суд Москвы не выносил решений об аресте имущества Ивана Сафронова, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

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Банковские счета журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, а также его родственников заблокированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Все банковские счета самого Сафронова, а также его матери, сестры и ее мужа блокированы», — сказал он, отметив, что в квартирах матери и сестры прошел обыск.

Арест счетов подтвердил «Эху Москвы» адвокат Иван Павлов. Он расценивает это как давление на обвиняемого и попытку оградить возможности для защиты.



Ивана Сафронова ранее арестовали по делу о госизмене. По версии ФСБ, он передал секретную информацию спецслужбе Чехии.