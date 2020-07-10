Молодежь стала меньше одобрять деятельность премьера

За полгода рейтинг одобрения премьера Михаила Мишустина упал с 49% до 44% среди граждан от 40 до 54 лет и с 47% до 39% — у молодежи от 18 до 24. При этом он повысился с 53% до 63% среди тех, кому больше 55 лет. Таковы данные «Левада-центра», передают «Открытые медиа».

Социолог Денис Волков отмечает, что снижение рейтинга, вероятно, относится к власти в целом, включая президента Владимира Путина, а не только к премьер-министру. Больше одобрять действия премьера и власти в целом стали наиболее зависящие от нее люди, вроде тех, для кого важно было получить хоть какие-то выплаты, а также пенсионеры, говорит Волков. Так, по данным социологов, те, у кого больше детей, больше поддерживают власть — для них существенной мерой стали и путинские «детские» выплаты, в то время как люди пенсионного возраста «с ограниченными запросами» позитивно воспринимают даже небольшое повышение пенсий или гарантию их повышений в будущем.

Больше всего рейтинг Мишустина снизился среди москвичей — с 50% до 43%. Его деятельность одобряют менее половины жителей крупных городов (45%) и городов с населением до полумиллиона жителей (48%).