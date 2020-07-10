В Кремле обсуждают назначение наблюдателей только через Общественную палату и отмену «дня тишины»

Идею об использовании в ходе выборов ряда норм, которые действовали во время голосования по поправкам в Конституцию, обсуждают в администрации президента и Совете Федерации. Речь, в частности, идет о назначении наблюдателей только через Общественную палату, а также об отмене «дня тишины» и запрета на публикацию экзитполов до закрытия избирательных участков. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.



Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас подтвердил, что отмена «дня тишины», запрет на публикацию экзитполов до закрытия участков и назначение наблюдателей Общественной палатой обсуждаются и в Совфеде.

Сейчас назначать наблюдателей на выборах имеют право партии, кандидаты, Общественная палата — как федеральная, так и региональные. Публиковать экзитполы по итогам голосования можно только после закрытия всех избирательных участков по стране, если речь идет о федеральной кампании, или в регионе, если речь идет о региональной кампании. Что касается нормы о «дне тишины», то, согласно ныне действующим правилам, в день, предшествующий голосованию, запрещена любая агитация.