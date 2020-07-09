«ОМ»: дело Фургала и обыски у «Открытой России» — часть общей кампании

Обыски у одного из лидеров кампании «НЕТ!» Юлии Галяминой, в редакции «МБХ медиа», офисах и домах активистов «Открытой России», а также задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут быть частью общей кампании, начатой властями после подведения итогов общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Об этом говорят два собеседника «Открытых медиа», близких к администрации президента.

Обыски у оппозиционеров они сами связывают с подготовкой митинга 15 июля протии изменения Конституции, хотя формально их объясняют делом компании ЮКОС 2003 года. Собеседник «ОМ» соглашается с этим мнением — за этой повесткой «давно и внимательно следят, а лишняя дестабилизация сейчас ни к чему». По словам другого источника, до голосования все подобные дела и процессы были заморожены, тормозились, а сейчас можно говорить о «начале глобальной чистки». Причем она произойдет не только среди независимых СМИ и оппозиции, но и среди чиновников — как в случае с Сергеем Фургалом.

Политолог Константин Калачев отмечает, что арест губернатора Фургала и давление на внесистемную оппозицию — это связанные явления, направленные на устранение «турбулентности» в период, предшествующий трансферу власти: «В любом случае это борьба с политической субъектностью — и внутри системы, и в оппозиции, чтобы не было ничего неуправляемого, неподконтрольного. Идет зачистка системы от любых, даже самых ничтожных рисков и угроз — это то самое «цементирование», о котором говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков».