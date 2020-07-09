По делу Фургала в Хабаровске задержали двух депутатов от ЛДПР

В рамках уголовного дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали депутатов краевой думы, которые также представляют ЛДПР. Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, парламентарии проходят по статье о мошенничестве.

Фургал был задержан по подозрению в серии покушений и убийств. Речь, по данным СМИ, идет об организации убийства бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также о покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского. Сам Фургал вину не признал, сейчас его допрашивают в Москве. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после задержания губернатора пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы.