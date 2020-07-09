Памфилова предложила Путину рассмотреть многодневное голосование на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность голосования на выборах в течение 2-3 дней.

«Мы сейчас продумываем, с учетом того, что все-таки гораздо лучше стала, но в разных регионах по-разному складывается эпидемиологическая ситуация, может быть, не семь дней, это нереально, но... рассмотреть возможность не одного дня голосования, а два-три», — сказала Памфилова.

Ранее идею обсудить распространение на выборы опыт многодневного голосования выдвинула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Критики такого формата говорят, что голосование в несколько дней не дает возможность качественного наблюдения.

