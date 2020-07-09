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Владимир Милов: Победители так себя не ведут

09.07.2020

Мне одному кажется, что происходящее сейчас — это психоз Путина в связи со слабыми итогами голосования по поправкам?

Памфилова и рисовашечки — это одно, но он-то наверняка понял, что энтузиазма у народа больше не вызывает, и что без масштабнейшей рисовки ничего у него не было бы.

Арестованный хабаровский губернатор Фургал "ответственен" за ультра-низкую по меркам Кремля явку на голосование (44%) и один из самых слабых результатов "за" по стране — ну и вообще разгромил в регионе власть "Единой России", политически эта партия перестала там существовать. Говорят, подозревается в организации заказного убийства. А Кадыров — не подозревается.

Обыски у организаторов кампании "Нет" - ну это понятно, я, откровенно говоря, не удивлен, и даже стоило ожидать чего-то такого. Сейчас будут искать "зарубежное финансирование кампании против святых для русского сердца поправок".

Ну откровенно скажем, победители так себя не ведут. Кисо разозлилось.

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