Аркадия Бабченко включили в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов журналиста Аркадия Бабченко. Соответствующая запись появилась 9 июля в соответствующем реестре, обратил внимание «Интерфакс». О причинах решения не сообщается.

Бабченко в феврале 2017 года сообщил, что временно покинул Россию в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. После этого он жил в Чехии, Израиле, Украине. В ноябре 2019 года Бабченко объявил, что покидает Киев из-за несогласия с политикой властей страны.

29 мая 2018 года сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что журналиста застрелили. На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что информация об убийстве была частью спецоперации сотрудников правоохранительных органов, направленной на предотвращение покушения на журналиста. Которое готовил гражданин Украины, якобы завербованный российскими спецслужбами: