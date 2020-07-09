Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в ряд стран Европы и Китай

Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой. Об этом, как сообщает РБК, говорится в письме заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова, которое он направил в Росавиацию и Минтранс в среду, 8 июля.

Решения о возобновлении полетов в эти страны пока нет, отмечают собеседники РБК. Это пока лишь предложение Роспотребнадзора, а итоговый список может сильно отличаться.

Правительство 27 марта приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавируса. Теперь Роспотребнадзор провел оценку эпидемической ситуации в этих 13 странах, их возможно рассматривать «в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе», пишет Орлов в письме.

Даже если список Роспотребнадзора будет согласован правительством и Россия решит возобновить сообщение с этими государствами, не факт, что в них пустят россиян. 30 июня стало известно, что Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС.