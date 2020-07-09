В Москве отменяется масочный режим

Мэр Москвы заявил об очередном этапе снятия карантинных мер. Так отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки, но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.

По-прежнему запрещено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий.

Снимаются все ограничения в сфере бизнеса, предоставления услуг, за исключением санитарных требований. Администрации предприятий и организаций могут самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотруд­ников в офисы.

Собянин отметил, что на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, но обязательный масочный режим на улицах будет отменен.