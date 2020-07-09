Жириновский вступился за задержанного губернатора Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала связано с его хорошими результатами на посту главы региона и его принадлежностью к оппозиционной партии.

«Экономика развивается, все показатели лучше, чем были при прежнем губернаторе. Наверное, это бесит. Как это так - губернатор от ЛДПР, показатели лучше. Дикость», — цитирует Жириновского ТАСС.

ЛДПР возмущена задержанием Фургала и будет защищать своего однопартийца, заявил лидер партии, отметив, что «это очень большое политическое дело». По его словам, вся фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия. «Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР к Лефортово, и стоять там пока не освободят Фургала, можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности — Смоленск, Владимир, выйти из состава ЦИК, Счетной палаты», — сказал Жириновский.

По словам лидера ЛДПР, к Сергею Фургалу не раз обращался бывший руководитель аппарата экс-губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта с просьбой «отвезти в Москву ящичек [с деньгами]».

«Называют ему (Сергею Фургалу — прим. ред.) сумму, говорят, что каждый год возят. И так по всей стране! Он не стал возить три года, три коробки он не привез в Москву! Вот и все! Надо возить, надо дать. Ах, не даешь, такие честные девственники в ЛДПР, вот, пожалуйста, в Лефортово. Это издевательство, это позор», — рассказал Жириновский уже с думской трибуны.