Аббас Галлямов: Подтекст задержания Фургала

У ареста Фургала есть важный политический подтекст.

Во-первых, это сигнал всем участникам предстоящих губернаторских выборов от оппозиции: не вздумайте всерьёз бороться за победу, если победите - вам же хуже будет.

Во-вторых, это сигнал губернаторскому корпусу: не вздумайте воображать, что «коронавирусная федерализация» - это всерьёз; вся власть, которая была передана на места во время эпидемии, должна быть в целости и сохранности возвращена назад.

В принципе, некоторые эксперты ещё весной предупреждали, что без посадок в губернаторском корпусе не обойтись. Молох вертикали требует жертв.

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