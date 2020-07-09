СМИ назвали имена бизнесменов, в убийстве которых подозревают Фургала

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подозревается как минимум в двух эпизодах организации убийств и одного покушения на убийство. Как сообщил ТАСС источник, речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского. Зоря был учредителем нескольких коммерческих организаций в Хабаровске.

По словам собеседника агентства, дело против Фургала было возбуждено после показания ряда арестованных его предполагаемых сообщников. В ноябре прошлого года были арестованы четверо фигурантов дела. Среди них бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб» и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала сейчас этапируют в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.