Силовики пришли в редакцию «МБХ медиа»

Силовики пришли с обыском в редакцию «МБХ медиа». В офисе сотрудников нет, туда приехала главный редактор Вероника Куцылло и адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин. Вместе с ними в офис зашли несколько человек в штатском, передает издание.

Сегодня обыски проходят у сотрудников «Открытой России». Формальный повод — дело ЮКОСа 2003 года, однако реальной их причиной может быть заявка на митинг 15 июля на Пушкинской площади, которую на прошлой неделе в мэрию Москвы подали участники кампании «Нет!», считают активисты.