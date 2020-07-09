Ростислав Туровский: Арест Фургала не решает проблему с протестными настроениями на Дальнем Востоке

Арест хабаровского губернатора Фургала имеет понятные причины, связанные и с политикой, и с его специфической персоной. Но он не решает старую проблему с протестными настроениями на Дальнем Востоке, благодаря очередному всплеску которых Фургал пришел в свое время к власти, сумев потом еще и сделать ЛДПР «партией власти» в регионе за счет побед на выборах в краевой парламент и ряд городских собраний. И дело не в отдельно взятом регионе - недавнее голосование по поправкам к конституции вновь выявило протестные настроения не только в Хабаровском крае, но и во многих регионах Дальнего Востока и Сибири, где у власти находятся вполне близкие и удобные Кремлю главы. А для сторонников ЛДПР, которых немало на Дальнем Востоке, раскрытие того факта, что губернатор жил «по понятиям», не станет ни неожиданным «прозрением», ни поводом сменить свою политическую ориентацию.

Замена Фургала случилась «вовремя» в том смысле, что выборы можно провести только в 2021 году, совместив их с думскими. Но в любом случае новому врио, который скоро будет назначен, придется крайне трудно в попытках побороть общественное недовольство. Особенно трудно будет варягу, а в местных элитах ярких фигур просто не осталось. По большому счету полностью справиться с недовольством и «непокорностью» дальневосточников нереально, пусть даже отсутствие в Хабаровском крае значимых фигур от оппозиции позволит новому врио одержать победу. Поэтому арест и предстоящая замена губернатора, выигравшего в свое время на волне протестных настроений, не отменяют необходимости кропотливой работы с местным социумом и решения социально-экономических проблем региона. И здесь уже никаким стандартным пиаром проблему не решить, а правительству со всем его мощным дальневосточным блоком придется принимать немало точечных решений, ориентированных именно на Хабаровский край.

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