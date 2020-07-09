Силовики задержали директора «Открытой России», у сотрудников идут обыски

В Москве силовики задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и координатора «Открытки» Марию Кузнецову. У сотрудников организации проходят обыски. В движении это связывают с подачей заявки на митинг 15 июля против принятых поправок в Конституцию, передает «Интерфакс». Как сообщил адвокат муниципального депутата Юлии Галяминой Михаил Бирюков, все девять обысков идут по делу ЮКОСа.

Всего обыски начались у Юлии Галяминой, у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик и у шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова. «Правозащита Открытки» сообщила, что в Томске пришли с обысками домой к координатору организации Алексею Прянишникову.