На жителя Петербурга завели дело из-за постов о взрыве в архангельском УФСБ

В Петербурге на Александра Меркулова завели дело об оправдании терроризма из-за постов во «ВКонтакте» о взрыве в здании УФСБ Архангельска. Ему уже предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

«По версии следствия, обвиняемый, с ноября 2018 года по октябрь 2019 года, действуя умышленно, признавая правильными и нуждающимися в поддержке и подражании идеологию и практику терроризма, преследуя цель побудить окружающих к осуществлению террористической деятельности, размещал в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» информационные материалы, оправдывающие и поощряющие совершение мужчиной в октябре 2018 году террористического акта на территории Архангельской области», — говорится в сообщении СК.

По информации «Интерфакса», речь идет о курьере Александре Меркулове. По мнению оперативников, под именем Aleksandr Pejic он размещал посты, которые, согласно выводам лингвистов Центра экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета, содержат оправдание терроризма.

Теракт в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. 17-летний студент Михаил Жлобицкий взорвал самодельную бомбу в областном управлении ФСБ. В результате взрыва он погиб.

6 июля в Пскове по обвинению в оправдании терроризма за текст о причинах теракта в Архангельске осудили журналистку Светлану Прокопьеву.

По данным «ОВД-Инфо», известно по меньшей мере о 14 делах об «оправдании терроризма», возбужденных по следам взрыва в архангельском УФСБ, не считая дел Прокопьевой и Меркулова.