Закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму примут до конца июля

Госдума намерена до конца весенней сессии принять в трех чтениях закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий Россит. Об этом заявил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«14 июля — первое чтение, второе чтение — 21 июля, и окончательное — 23 июля. До конца весенней сессии мы планируем принять его во всех трех чтениях, надо именно так, поскольку это первый законопроект, который направлен на развитие обновленной Конституции», — цитирует «Интерфакс» депутата.

По словам Пискарева, «все попытки повлиять на территорию, призывы изменить территорию будут признаваться, согласно законопроекту, экстремистской деятельностью».

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в Госдуму был внесен проект закона во исполнение обновленной Конституции, в котором экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.