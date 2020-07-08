Петра Верзилова задержали после эфира на «Эхе Москвы»

Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова силовики задержали после эфира на радиостанции «Эхо Москвы».

«Меня задержали после выхода с эфира «Эха Москвы» и везут на ШЕСТОЙ обыск», — написал он в Twitter.

По словам Верзилова, задержание произвели сотрудники Следственного комитета.

6 июля против него возбудили уголовное дело о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства. Тогда 7 июля обыск прошел в квартире матери Верзилова. Сейчас обыск планируют проводить в квартире, в которой живет он сам, передает «Медиазона». Там обыск уже проходил 21 июня.

«Едем на спецтранспорте СК со следователями Управления по особо важным делам с огромной скоростью мимо Кремля на ШЕСТОЙ обыск. Не помню в современной истории России такой масштаб идущих подряд — каждый день, день за днем! — обысков, посвященных одному человеку. Да сколько можно!» — пишет Верзилов.

После обыска 21 июня его увезли его на допрос и допрашивали в качестве свидетеля по «московскому делу», при этом, по его словам, назвали «организатором массовых беспорядков». Когда его отпустили, на улице на него набросился провокатор. В этот момент подъехали полицейские, снова задержали Верзилова и составили протокол о мелком хулиганстве. Полицейские объяснили второе задержание тем, что Верзилов ругался матом. За это его арестовали на 15 суток.