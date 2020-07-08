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Приговор Юрию Дмитриеву огласят 22 июля

08.07.2020

Главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву вынесут приговор 22 июля, сегодня он выступил с последним словом. Об этом сообщил адвокат Виктор Ануфриев. 

Ранее прокуратура запросила для историка 15 лет колонии строгого режима. 

Дело против Дмитриева было возбуждено в конце июня 2018 года. До этого он был оправдан Петрозаводским городским судом, который подтвердил его невиновность в изготовлении детской порнографии и развратных действиях. Верховный суд Карелии отменил этот приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Теперь историка судят по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. 

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