Приговор Юрию Дмитриеву огласят 22 июля

Главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву вынесут приговор 22 июля, сегодня он выступил с последним словом. Об этом сообщил адвокат Виктор Ануфриев.

Ранее прокуратура запросила для историка 15 лет колонии строгого режима.

Дело против Дмитриева было возбуждено в конце июня 2018 года. До этого он был оправдан Петрозаводским городским судом, который подтвердил его невиновность в изготовлении детской порнографии и развратных действиях. Верховный суд Карелии отменил этот приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Теперь историка судят по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.