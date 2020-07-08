Родственник Мишустина потребовал от Навального полмиллиона рублей

Зять премьер-министра Михаила Мишустина бизнесмен Александр Удодов потребовал от Алексея Навального 500 тысяч рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу Люблинского суда Москвы.

Собеседник издания отметил, что Удодов кроме компенсации требует опровержения информации, размещенной на YouTube-канале ответчика. О какой именно информации идет речь, в суде не уточнили.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпускал расследование о недвижимости Мишустиных, в котором упоминался Удодов. Кроме того, ФБК писал, что Удодов не только связан с мошенническими схемами с возвратом НДС, но и приобретал квартиры в нью-йоркском доме, через который отмывались деньги, фигурирующие в расследовании Сергея Магнитского.