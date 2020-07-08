ФСБ приложила к делу Сафронова две экспертизы о передаче им секретных сведений

В деле Ивана Сафронова присутствуют как минимум два заключения специалистов о секретности. Один из этих документов датирован сентябрем 2019 года, второй — маем 2020 года, рассказал «Открытым медиа» адвокат Иван Павлов. По его словам, защита не видела сами материалы экспертиз, не были они представлены и во время заседания суда, который арестовал Сафронова.

В сентябре 2019 года Сафронов работал в «Ведомостях». В середине мая 2020 года он занял пост советника гендиректора «Роскосмоса». По словам источника «Открытых медиа», близкого к ФСБ, при трудоустройстве в госкорпорацию проводится тщательная проверка, которой занимаются сотрудники спецслужбы. Без их разрешения Сафронова не могли взять на работу. Собеседник издания допустил, что в ФСБ специально ждали, пока Сафронов уйдет из журналистики на госслужбу, чтобы его задержание не вызвало такого же общественного резонанса, как в случае с арестом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

По мнению Павлова, «то, что следователи сейчас скрывают документы по делу, говорит о том, что они хотят скрыть связь обвинения с журналистской деятельностью Сафронова».

Ивана Сафронова задержали утром 7 июля. Его подозревают в передаче секретной информации чешским спецслужбам. В деле только один эпизод: в 2017 году Сафронов якобы получил задание от сотрудника чешской разведки и передал ему сведения о военно-техническом сотрудничестве России с ближневосточным африканским государством.