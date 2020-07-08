Таисия Бекбулатова о своем задержании и деле Ивана Сафронова

Обнимон всем, кто родился на обломках империи.

Извините, что так долго не писала, только добралась до фейсбука.

Как вы уже знаете, у меня вчера прошел обыск и допрос в ФСБ. Утро, как говорится, начинается не с кофе. Спасибо, что не избили и не положили лицом в пол, разве что грубо оттащили от двери, когда я пыталась открыть ее адвокату. Пытки ко мне были применены только один раз — когда по дороге на допрос в машине проигрывалась композиция «Мой плот» Юрия Лозы.

Изъяли всю технику, включая ноутбук и телефон, а также все банковские карты. Изъяли всю технику и у редактора по подкастам Холод Алексея Пономарева, с которым мы в этот момент весьма некстати собирались записывать пилот нового подкаста.

Хочу поблагодарить всех, кто предложил помощь, услуги адвоката или просто написал «Тая пыщ пыщ ААААА». Отдельная любовь маленькой, но дерзкой редакции Холод, которая не растерялась, мобилизовалась и готовит сейчас к выходу очередной дерзкий (и немаленький) текст, пока я пытаюсь вернуться к работе.

Что я могу сказать по поводу дела: естественно, ничего. Ничего, кроме того, что это очевидный абсурд и ничем не обоснованное преследование. Все, кто знает Ивана Сафронова, знают про него одну вещь — он патриот в самом прямом и незамутненном смысле этого слова. Такой же, каким был его отец, который писал громкие статьи про ВПК, а потом неожиданно погиб при невыясненных обстоятельствах.

Что касается обыска у меня — я понятия не имею, зачем следователи ко мне пришли. Мне не хочется думать, что это решение связано с моей профессиональной деятельностью. Холод молодое издание, но я как главный редактор понимаю, что мы много кому уже успели насолить. Мы нередко пишем про насилие со стороны правоохранительных органов, несправедливость и истории из дальних регионов, о которых без нас мало кто бы узнал. Но разве можно предположить, что в 2020 году в демократической стране правоохранительные органы внезапно захотели поймать заодно двух зайцев — и давят на журналистов таким образом?..

Свободу Ване. По таким делам стратегия у правоохранителей обычно простая — ничего не сообщать, на заседания не пускать, человека не показывать, авось про него забудут. Этого нельзя допустить. Я говорила это про дело Светланы Прокопьевой и скажу снова — такие дела касаются не только обвиняемых, речь идет о будущем нашей профессии в России.

Многие спрашивают, как помочь. Если вам очень хочется помочь, то способ один — зайдите и перечислите пожертвование «Холоду» (https://www.holod.media/donate). Если нам хватит средств, мы купим на них новые рабочие ноутбуки. Если их вдруг окажется больше, мы оплатим из них командировки наших авторов в очередные дикие места богоспасаемой России. Все как вы (мы) любите.

Всем пис, лав, ничего не бойтесь. Россия будет холодной