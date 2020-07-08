Задержанная в Петрозаводске журналистка написала заявление на полицейских

В Петрозаводске сотрудники полиции задержали журналистку Викторию Ивлеву, которая вышла на пикет в поддержку главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Через два часа после этого она сообщила в Facebook, что вышла из отдела, написав на полицейских заявление о незаконном задержании.

7 июля обвинение запросило для историка Юрия Дмитриева 15 лет лишения свободы по делу о насилии в отношении несовершеннолетней. Сегодня он должен выступить с последним словом. Сочувствующие поддерживают вне стен суда, так как заседание проводится в закрытом режиме.