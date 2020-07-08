В Кремле не видят тренда на усиление преследования журналистов

Нет оснований говорить об участившихся преследованиях журналистов со стороны правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, мы такого тренда не замечаем, не видим», - цитирует его «Интерфакс».

«Мы, конечно, с большим вниманием относимся к мнению журналистов, которое они публикуют, это несколько десятков публикаций, несколько десятков мнений, которые не нужно называть общественным резонансом», - добавил Песков о деле Ивана Сафронова.

Накануне по делу о госизмене арестовали журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, в его поддержку с одиночными пикетами вышли коллеги, которых задержала полиция.

6 июля журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма из-за авторского текста.

Против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили уголовное дело о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства.