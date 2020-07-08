Константин Сонин: Нечестивец, или праздник козла

Из всех невесёлых новостей последних дней меня почему-то больше всего задели новости из Минска. Лукашенко на глазах превращается из "сильного лидера", которых полно по всему миру, в что-то типа девалье-трухильо, персонажа Маркеса или Варгаса Льосы. Вцепился за власть, никому не нужный, кроме собственных силовиков, и для этого приходится каждый день делать какую-то новую низость. За последние недели в стране арестованы десятки - или даже сотни - людей за то, что они пишут в социальных сетях. В последние дни по телевизору показывали "признания" каких-то мальчишек - чем это отличается от того, что делало гестапо на оккупированных территориях?

Конечно, миру сейчас не до Лукашенко, но у самих белорусов должны были бы срабатывать какие-то инстинкты. Даже у силовиков - инстинкт самосохранения должен бы срабатывать. В смысле - бояться не "1937 года" (с 1937 по 1939 года советские силовики перебили сами себя - практически никто в спецслужбах, особенно в руководстве, не пережил это время), а просто инстинкт самосохранения от непогружения в говно, в которое страна погружается сейчас. Наверно, продержаться на только на силовиках Лукашенко сможет ещё сколько-то лет - вон держатся же у власти северокорейские вожди. Но и не случайно Северная Корея - несчастная и нищая страна.

Белоруссия, конечно, пугает и как пример для России. Допустим, сейчас у президента Путина есть какое-то ядро поддержки среди граждан. Но что будет когда этой поддержки не станет? Пример Лукашенко показывает, что можно пользоваться всеобщей ненавистью населения, но с помощью силовиков держаться за власть. Я, честно говоря, не верил - и сейчас не верю - в такой сценарий для России. Что кого-то будут поддерживать 3% населения, а силовики его будут слушаться, но если это возможно в Белоруссии, то почему нет?

Собственно, я потому в это и не верил, что такой режим - реальная поддержка 3%, но силовой аппарат такой большой и получает такую долю дохода, что продолжает слушаться не может не сопровождаться нищетой и падением доходов. Нигде никогда, кажется, не бывало роста на фоне масштабных репрессий. В СССР уровень жизни граждан фактически перестал расти с начала 1930-х и возобновился только в 1953 году; в Китае "эпоха Мао" - это и массовые репрессии, и время нищеты, голода и деградации. И вот это должно, казалось бы, останавливать. Чем же хорошо быть - хоть силовиком, хоть министром - в деградирующей стране? Но вот пример Белоруссии показывает, что по этой дороге можно далеко зайти.

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