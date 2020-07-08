«Норникель» оспаривает размер ущерба от аварии на ТЭЦ

Компания «Норникель» решила оспорить рассчитанный Росприроднадзором размер ущерба от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.



«Расчеты вреда, причиненного водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке», — говорится в сообщении компании.

В частности, по мнению компании, некорректно определена масса нефтепродуктов, попавших в водные объекты, «поскольку их количество в водо-топливной смеси, загрязненном грунте и сорбенте, собранных в районе ТЭЦ-3, рассчитаны до окончания работ по сбору нефтепродуктов в данном районе».

Оспаривая размер ущерба «Норникель» подтверждает обязательство компенсировать причиненный в результате разлива нефтепродуктов вред окружающей среде в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства.

29 мая на Норильской ТЭЦ-3 разлилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива. Аварию объявили ЧС федерального масштаба. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 147,7 млрд руб.

