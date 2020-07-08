В Перми задержали журналиста, вышедшего на пикет в поддержку Ивана Сафронова

UPD: Михаила Даниловича отпустили из полиции с протоколом о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

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Пермский журналист Михаил Данилович вышел к зданию местного УФСБ с одиночным пикетом в поддержку арестованного по обвинению в госизмене Ивана Сафронова и был задержан.

«Каждый год, летом, мы ходим на пикеты, а вы идите в баню со своими задержаниями. Стою у пермского ФСБ, приходите тоже», — написал он в Facebook, прикрепив фото с плакатом «Журналистика не преступление. Свободу Сафронову».

Через 15 минут Данилович опубликовал следующий пост: «Везут в Ленинский отдел полиции».

Накануне в Москве полиция задержала около 30 участников одиночных пикетов, которые выступили против преследования журналиста Ивана Сафронова. Его арестовали, обвинив в госизмене за передачу секретных данных Чехии. Акции коллег в поддержку Сафронова прошли также в Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске.

Версию дела Сафронова от Евгении Альбац читайте здесь.