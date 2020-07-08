В Сербии беспорядки начались из-за введения комендантского часа

В Сербии несколько тысяч человек вышли на улицы Белграда после введения в городе комендантского часа в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Демонстранты требовали отставки президента Александара Вучича, в полицию летели камни, файеры, а одна из групп радикалов пыталась штурмовать здание парламента, передает DW.

Сербия на пороге революции против кремлёвского вучича https://t.co/jP7yBNMSYa — ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) July 8, 2020

Карантинные меры, связанные с коронавирусом, в Сербии отменили еще в июне. По мнению оппозиции, это было продиктовано желанием президента провести 21 июня парламентские выборы, которые завершились победой его партии. Но эпидемиологическая ситуация в стране начала резко ухудшаться, и 7 июля Вучич объявил о введении в Белграде комендантского часа. «Ситуация в Белграде критическая, еще в четырех городах — тревожная. С завтрашнего дня вводится запрет на собрания свыше пяти человек, вводится длинный комендантский час с пятницы до понедельника», — заявил он в обращении к нации.